Settimana ‘itinerante’ per il Preziosissimo sangue, poi le celebrazioni solenni a Sarzana

Domenica prossima la città di Sarzana celebra l’antica “festa del Sangue”, nella quale viene reso omaggio alla reliquia del Preziosissimo sangue, conservata nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Quest’anno la festa assume però ancora più che in passato una piena dimensione diocesana: per l’intero settenario di preparazione alla festa, la reliquia verrà infatti portata alla venerazione dei fedeli in cinque chiese parrocchiali, simbolo dell’unità storica e di fede dell’antichissima diocesi di Luni. Il primo incontro è previsto per lunedì sera alle 20.45 nella città vescovile di Brugnato, la cui diocesi, eretta nel 1133 a trasformazione della precedente abbazia colombaniana, fu poi unita nel 1820 a quella di Luni-Sarzana. La reliquia sarà accolta in piazza dei Platani, da dove sarà condotta in processione sino alla concattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano, dove alle 21 sarà celebrata la messa. Martedì alle 17.30 la reliquia giungerà invece nella parrocchia di Migliarina, dove sarà venerata dai fedeli e dove alle 18 sarà celebrata la messa. Il giorno dopo, mercoledì, celebrazione invece nella parrocchia di San Martino vescovo ad Albiano Magra, nel comune di Aulla: la parrocchia di Albiano, già di Luni-Sarzana, è appartenuta negli ultimi due secoli prima a Massa Ducale, poi alla Spezia e da ultimo di nuovo a Massa Carrara – Pontremoli. L’accoglienza della reliquia sarà alle 17, la messa alle 17.30. Giovedì prossimo il percorso religioso entra nel centro della città capoluogo, con l’accoglienza e venerazione della reliquia, alle 17.30, nella parrocchia dei Santi Giovanni e Agostino, la parrocchia nella quale visse la beata Itala Mela, legata alla devozione del Sangue. Alle 18 sarà celebrata la messa. Venerdì, alle 20.45, sarà invece la volta del vicariato di Luni, precisamente della chiesa parrocchiale di Castelnuovo Basso, al Sacro Cuore di Molicciara. La messa sarà celebrata alle 21. Sabato prossimo, vigilia delle celebrazioni solenni, la reliquia sarà esposta alla venerazione dei fedeli nella basilica sarzanese, dove alle 8.30 e alle 17.30 sarà celebrata la messa. L’indomani sempre a Sarzana, nel pomeriggio, ecco i festeggiamenti solenni, con il canto dei primi vespri alle 17.30 e la processione per le vie della città. La reliquia sarà recata sotto il baldacchino dall’arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, affiancato dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Sarzana, come è noto, è anche la città che ha dato i natali a papa Niccolò V, iniziatore della Biblioteca Vaticana, e la visita dell’arcivescovo Zani, che il giorno dopo, lunedì 27 maggio, presiederà la messa solenne, intende rafforzare anche questo legame.

