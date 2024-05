Tornano all’asta i ruderi medievali del Portesone

Tornano all’asta i ruderi medievali del borgo di Portesone, sulla collina sopra Tellaro. Una precedente procedura, sempre indetta dal tribunale della Spezia e con prezzo base 1,6 milioni (tale è il valore di stima dei beni), è andata deserta lo scorso aprile; di 1,2 milioni l’importo base stabilito con questo nuovo avviso di vendita. Si tratta di tredici manufatti in pietra (undici interni e due esterni al perimetro ad anello dell’antico borgo; superficie commerciale 1.432 metri quadrati), soggetti ai vincoli di tutela paesaggistica ed edilizia, che si sviluppano in un contesto territoriale collinare ad elevata valenza ambientale, circondati da oliveti e aree boscate, alla quota di circa 140 metri sopra il livello del mare. L’accesso al borgo è esclusivamente pedonale attraverso i sentieri che delineano il perimetro ad anello.

Completa il lotto un terreno agricolo di circa 8,6 ettari, per la maggiora parte ricadenti nel Parco di Montemarcello, Magra e Vara e quasi interamente ricoperti da un oliveto; il terreno comprende due fabbricati. L’asta è prevista per il prossimo 9 luglio alle 9.00 nella sala aste del tribunale spezzino, sul cui sito sono disponibili le informazioni dettagliate e la documentazione.

