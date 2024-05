Varazze. Saranno 5 le zone in città dove, una volta terminata l’installazione delle colonnine, si potrà ricaricare la propria vettura elettrica.

Ecco l’elenco: via Montegrappa, via Bruzzone, piazza XXIV Maggio, piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Baglietto, sistema supercharger.

» leggi tutto su www.ivg.it