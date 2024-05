Voto di scambio, Orlando: “Noi abbiamo messo in guardia sulle infiltrazioni mafiose”. Il centrodestra: “Tema troppo serio per essere usato in campagna elettorale”

Genova. “Come membro della commissione Antimafia chiesi un’attenzione di tutte le forze politiche all’infiltrazione mafiosa in Liguria, la destra ci rispose che noi gettavamo fango sulla Regione. Le cose purtroppo ci hanno dato ragione: furono sciolti i Comuni nel ponente, andarono avanti i processi che dimostrarono la presenza della criminalità organizzata in Liguria e purtroppo ancora oggi siamo di fronte a questa evidenza”.

Così il deputato del Partito Democratico Andrea Orlando, candidato in pectore del centrodestra alle possibili elezioni regionali anticiapate, in un video pubblicato sulla sua pagina social commenta l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso in Liguria. Un video a cui la maggioranza di centrodestra in consiglio regionale risponde: “Tema troppo serio per essere usato in campagna elettorale“.

