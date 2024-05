Agricoltura, Piana a Mare&Mosto: “Successo per le nostre eccellenze”

Genova. “Dalla tavola rotonda sui vigneti eroici alle masterclass passando per la promozione a tutto campo di vino, olio ed eccellenze, questa manifestazione incarna in pieno lo spirito delle nostre politiche agroalimentari che riescono a far sistema con il mondo produttivo, dei servizi e che potenzia la conoscenza della Liguria e delle sue bellezze paesaggistiche oltreconfine”.

Lo ha dichiarato il presidente ad interim della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana presente, con l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori, per la giornata di domenica 19 maggio a “Mare&Mosto – Le Vigne Sospese”, presso l’ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante.

» leggi tutto su www.genova24.it