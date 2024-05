Albenga 2024, ecco la squadra di Riccardo Tomatis: “Passione, competenza e responsabilità”

Albenga. “La forza di una scelta è…Scegliersi”. Lo ha detto il candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis alla presentazione della sua squadra all’Auditorium San Carlo. “In questa non contano i simboli di partito o le imposizioni degli stessi, ma l’amore per la Città di Albenga”.

“La forza di una scelta è…la Passione. Quella che ognuno dei 48 candidati delle 3 liste mette in campo ogni giorno mettendosi in gioco per la città. La forza di una scelta è…lottare per la Sanità Pubblica e per il proprio ospedale. Lo ha dimostrato l’Amministrazione uscente mettendoci la faccia ogni giorno ed in ogni occasione, a fianco della splendida Comunità albenganese”.

