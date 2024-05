Intervento lungo il sentiero tra Riomaggiore e il santuario di Montenero per un uomo di 60 anni salernitano che è proprietario di una casa in zona e che percorrendo un tratto di sentiero è caduto finendo in un canalone in mezzo ai rovi. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria con la squadra di presidio alle Cinque Terre con tanto di medico e i vigili del fuoco. L’uomo è stato individuato ricondotto sul sentiero e accompagnato alla sua abitazione. Era in buone condizioni e ha rifiutato il ricovero.

L’articolo Cade in un canalone, rifiuta il ricovero e i soccorritori lo riaccompagnano a casa proviene da Città della Spezia.

