Calcio/ Samp, c’è il rompete le righe

Si è ufficialmente conclusa la stagione 2023/24 della Sampdoria. La squadra, gli staff, la direzione tecnica e sportiva e chi lavora ogni giorno a stretto contatto con il gruppo si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per un ultimo saluto. Occasione in cui mister Andrea Pirlo ha ringraziato tutti, ribadendo il proprio orgoglio per l’importante annata condotta nonostante le numerose difficoltà. Dopo il rompete le righe e la foto ricordo, tempo di baci, abbracci e arrivederci. Per chi resterà in blucerchiato, appuntamento a luglio.

