Calcio, Savona sconfitto. Romano: “Condannati dagli episodi, non molliamo”

Genova. Pochissima voglia di parlare a margine di una sconfitta pesante seppur alla prima uscita del girone playoff. Si è presentato ai microfoni lo stesso il bomber Romano, in goal anche oggi. “Abbiamo avuto tanta sfortuna – afferma il giocatore biancoblù – perdendo per un episodio“. Insomma, c’è sicuramente rammarico, ma anche la convinzione di non aver interpretato in maniera così pessima la partita. Forse ha contribuito alla sconfitta il considerevole numero di energie spese nella prima fase dei playoff. Non è di questo avviso, però, Romano: “Non ci è mancata lucidità, noi diamo sempre il massimo anche se le sfide non sono dentro o fuori. Così faremo nelle prossime gare, dando tutto”.

Nel post-partita anche i reciproci applausi con i tifosi, simboleggiando un legame sempre più forte tra squadra e tifoseria. “Ultimamente ci sono stati molto vicini – afferma Romano a questo proposito – dandoci una grande mano. Non ci siamo detti niente ma ci sono stati solo applausi a vicenda“. Infine, l’attaccante guarda alla prossima sfida, già decisiva, contro l’Argentina Arma: “Ci alleneremo con la massima intensità in settimana per affrontare un match fondamentale, ripartendo dalle cose positive della gara di oggi”.

