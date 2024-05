Centauro di 50 anni in fin di vita e ragazza di 20 con trauma cranio: notte si sangue per le strade di Genova

Genova. Notte di sangue e asfalto per le strade genovesi dove si sono verificati due distinti incidenti che hanno visto protagonisti due motociclisti, finiti poi all’ospedale in gravi condizioni.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza in via San Martino: un uomo alla guida della sua moto si sarebbe schiantato rimanendo gravemente ferito. Dopo lo scontro ha perso conoscenza ed è stato intubato dai medici arrivati in soccorso, arrivando in fin di vita al pronto soccorso dove si trova in prognosi riservata. Incognita sulla dinamica anche da capire: secondo le prime ricostruzioni potrebbero esserci altri mezzi coinvolti ma senza feriti.

