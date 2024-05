Chiavari: cade tra gli scogli, recuperata con l’aiuto dell’autoscala

Inizia la stagione degli infortuni balneari. Questa mattina a Chiavari, di fronte al lungomare di Preli alle 10,30 circa, una donna di 52 anni è precipitata tra gli scogli su cui camminava. Scattati i soccorsi, è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Verde di Chiavari. Per recuperare l’infortunata è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco che, con l’aiuto dell’autoscala e di un paranco, l’hanno riportata in strada. E’ stata poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Del caso si è occupato il Circomare di Santa Margherita Ligure.

