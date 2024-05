Chiavari: Linda Emma Rose, talento del canto pop e jazz

È conosciuta con il nome d’arte Linda Emma Rose, in onore alle nonne Rosanna ed Emma, ma il suo vero nome è Linda De Bortoli, trentunenne originaria del Tigullio. Ha iniziato a cantare piccolissima, a circa 6 anni, e le prime esibizioni sono state nel ristorante dei suoi genitori dove suo zio suonava e cantava regolarmente. A diciannove anni si è diplomata presso l’accademia di canto moderno di Chiavari dopo un ciclo di cinque anni di studi. Di seguito ha iniziato un percorso di due anni all’Accademia della Musica di Genova per poi spostarsi a Milano ed essere seguita da due vocal coach. È cresciuta ascoltando ed amando qualsiasi tipo di musica, dal pop al jazz, dal rock al metal. Dai 15 ai 17 anni, assieme ad un gruppo di amici, faceva parte di una band che rispecchiava lo stile e il periodo adolescenziale nel quale Linda si trovava: rock-gothic-metal. Dai 20 anni è stata la cantante di un quintetto jazz, con il quale si esibiva in locali tra cui lo storico Louisiana di Genova. Gli eventi e le collaborazioni musicali sono aumentate gradualmente fino alla decisione di lasciare, dopo otto anni, il lavoro fisso nel mondo dell’interior design per potersi dedicare totalmente alla musica. Ha iniziato a collaborare con la Tigullio Big Band di Chiavari e nel 2021 e 2023 si è esibita insieme a Dado Moroni. Negli ultimi anni ha alternato eventi privati a importanti palchi e piazze con musicisti di alto livello, con i quali ha diversi progetti per il futuro. Molteplici sono le esperienze di Linda Emma Rose e, di conseguenza, di diverso tipo le domande che le abbiamo rivolto.

A scuola e in Accademia hai avuto un insegnante che ti ha particolarmente motivato? “Ne ho avuti diversi. Il primo vero e proprio è stato a Chiavari; colui che ha creduto più di tutti in me, tanto da dirmelo ancora oggi ogni volta che mi incontra. A me e alle mie colleghe di corso permetteva di esibirsi in pubblico, invitandoci a mostrarci live. Da questo punto di vista mi ha motivato molto”.

