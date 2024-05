Corruzione in Liguria, la commissione antimafia chiede le carte della maxi-inchiesta: “Sentiremo i procuratori”

Liguria. “Entro la fine del mese ascolteremo i procuratori di Genova e della Spezia Abbiamo calendarizzato le audizioni”, lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo oggi a Palermo, dove ha partecipato a un convegno su mafia e antimafia. Come riporta la Adnkronos, Colosimo spiega: “Io ho chiesto tutte le carte di Genova esattamente come ho chiesto quelle di Bari, Palermo e le altre. Ho iniziato un filone di indagine che riguarda tutte le realtà che in questi mesi sono state toccate da indagini di corruzione e voto di scambio o rapporti tra la criminalità organizzata e la pubbliche amministrazioni”.

La presidente della Commissione, che chiamerà come auditi Nicola Piacente e Antonio Patrono, procuratori capo a Genova e alla Spezia conclude: “Perché noi vogliamo dare al parlamento una fotografia dell’attuale modalità di infiltrazione della criminalità organizzata nelle pubbliche amministrazioni”.

