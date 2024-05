Riviera. In tanti lo ricordano e oggi lo piangono: si è spento all’età di 71 anni lo storico vocalist e deejay Franco Principato, da tutti conosciuto come Franchino Dj. Considerato una icona della musica dance negli anni Ottanta e Novanta, protagonista di tante serate nei locali e nelle discoteche della riviera savonese.

Ma non solo, siciliano d’origine, si era poi trasferito in Toscana, conquistando le notti di tutta Italia, per arrivare ai club di Ibiza e Formentera.

