La festa della Madonna della Salute e la giornata dei bambini

Quest’anno la festa patronale di Nostra Signora della Salute, che si tiene alla Spezia l’ultima domenica di maggio, si unisce alla prima giornata mondiale dei bambini indetta dal papa. La festa, come di consueto, si articola su tre giorni di attività in Piazza Brin, oltre ai momenti liturgici consueti, dedicati a celebrare Maria, salute degli infermi. Venerdì prossimo il taglio sarà più culturale e, a partire dalle 17, la pedagogista Tiziana Cecchinelli rifletterà sul messaggio del papa, presentando inoltre alcuni suoi lavori sulla comunicazione dei bambini e dei ragazzi. A loro volta, gli studenti dell’istituto Chiodo-Einaudi presenteranno alcune composizioni poetiche elaborate nel corso di un progetto delle cooperative Mondo aperto e Mitilanti. Si parlerà poi di un libro sul contributo di dieci scienziate alla cura dell’ambiente, mentre in chiesa ci sarà un concerto d’organo del ciclo organizzato dall’associazione Cesar Franck. Chi vorrà, potrà cenare in piazza con un piatto particolare preparato dagli studenti dell’Alberghiero “Casini”. Sabato, a partire dalle 16, verrà presentata l’iniziativa “Tela racconto”, a cura di diverse scuole della città. Ci saranno canti dei bambini della parrocchia, mentre alcuni gruppi nazionali proporranno i cibi per la cena presentando anche storie e giochi dei loro paesi, per far fare ai bambini presenti un piccolo giro del mondo e percepire così la realtà di modi diversi di vivere l’infanzia. Dall’Ucraina alla Repubblica dominicana, dall’Egitto al Bangladesh, dall’Albania all’Italia ed altri paesi ancora, si potrà sperimentare un tratto della vita dei bambini, e poi in serata gustarne i cibi. Anche la serata sarà affidata a danze e a musiche di giovani protagonisti, per aprire l’attenzione sulle nuove generazioni. Domenica, infine, oltre alla possibilità dei pasti in piazza, ci sarà un raduno di squadre di mini-volley della città, ospitate dalla rinata “Spes”, la squadra di pallavolo della comunità, richiamando l’esperienza dello sport come motivo di incontro e di scambio anche tra i bambini. Il menu bimbi e la lotteria per i più piccoli corredano una festa a misura di bambino, a cui però tutti sono invitati.

