Libera Rapallo e Unione Popolare a sostegno dellacandidatura di Andrea Carannante a Sindaco di Rapallo

Genova. “Non potevo desiderare una squadra migliore – commenta il candidato sindaco Andrea Carannante -sono affiancato da persone competenti, preparate ed entusiaste di fare questo percorso. Due liste formate da una pluralità di esperienze che si sono unite per mettersi, insieme a me, al servizio della collettività. 15 donne e 17 uomini, che abbracciano idealmente tutte le categorie cittadine, dal mondo del Volontariato, per passare a quello della Scuola e dell’Università, delle professioni sanitarie, del commercio e artigianato”.

“Abbiamo scelto di presentare le nostre liste – continua il candidato sindaco – in una delle piazze del nostro centro storico perché dobbiamo ripristinare la fiducia dei cittadini nei confronti della politica ricucendo le relazioni e parlando a tutta la città. Sono trascorsi 43 anni dall’intervista in cui Enrico Berlinguer, metteva a fuoco il quesito più grave della politica nostrana “la questione morale è il centro del problema italiano”.

