Malore per un ciclista sulla Napoleonica: ricoverato d’urgenza in ospedale

Un malore improvviso mentre si trovava in sella alla sua bici e il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso il suo arrivo in ospedale. E’ accaduto questa mattina, non erano ancora le 10, sulla Sp 530 nel tratto che attraversa il borgo delle Grazie dove un uomo di 53 anni avrebbe perso il controllo della sua bici. Le auto hanno cominciato a incolonnarsi e a bordo di alcune vetture, destino ha voluto che ci fossero anche un medico e un infermiere che hanno prestato le prime cure al 53enne. In pochissimi momenti sono arrivati sul posto anche la Pubblica assistenza Croce bianca delle Grazie e Delta 1 del 118. Numerosi gli automobilisti che hanno assistito alle manovre di soccorso che sono state continue per alcuni interminabili minuti, a ripetizione. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e ha poi raggiunto l’ospedale Sant’Andrea della Spezia in codice rosso. Il traffico sulla Napoleonica ha subito rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso. L’ambulanza ha lasciato il luogo scortata dalla Guardia di Finanza per garantire un arrivo più rapido del paziente in ospedale.

