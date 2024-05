Parco del Beigua, tutto pronto per la settimana europea dei geoparchi

Genova. A partire dalla Giornata europea dei Parchi, che si celebra il 24 maggio di ogni anno e che noi festeggeremo domenica 26 con l’Alta Via in fiore, la nostra escursione primaverile più attesa. Ad accompagnarci lungo l’itinerario punteggiato di coloratissime fioriture sarà Stefano Marsili, Guida ed esperto botanico. Chi meglio di lui saprà raccontarci tutto su Dafne odorosa, Viola Bertoloni e tanti altri fiori? L’escursione, che partirà da Pratorotondo, è mediamente impegnativa, adatta a camminatori abituali, e durerà l’intera giornata (pranzo al sacco). Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, fino a esaurimento dei posti disponibili; costo € 10,00 a persona.

Per arrivare preparati all’escursione o per togliersi qualche curiosità botanica, non dimenticate l’appuntamento con il webinar gratuito di mercoledì 22 alle ore 18 dedicato ai Sentieri fioriti, tenuto proprio da Stefano Marsili. Iscrizione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18.

