Poste Italiane, la protesta dei sindacati contro la privatizzazione: il presidio sotto la prefettura

Genova. Il 23 maggio manifestazione davanti alla Prefettura di Genova contro la “privatizzazione e per i diritti dei lavoratori” di poste italiane. Ad annunciarlo in una nota congiunta i sindacati SLP-CISL Liguria – SLC-CGIL Liguria – UIL-POSTE Liguria – FAILP-CISAL Liguria – FNC-UGL COM.NI Liguria- CONFSAL-COM.NI Liguria .

“Poste Italiane è la più grande azienda di servizi del nostro Paese: lo è per numero di dipendenti, per presenza sul territorio, per funzione strategica ma soprattutto per il ruolo sociale che fin dalla sua nascita ha svolto, diventando un punto di riferimento per la cittadinanza ed un elemento caratteristico e distintivo della comunità. Riteniamo quindi preoccupante la decisione del Governo di autorizzare la cessione dell’intera quota azionaria di proprietà del Ministero delle Finanze, pari al 29,7% del totale, che lascerebbe sotto il controllo pubblico appena il 35% dell’azienda, considerando che nel 2015 era già stato ceduto il 35% delle azioni. In questa cornice già di per sé poco rassicurante è arrivata la presentazione del Piano Industriale che l’Amministratore Delegato ha illustrato il 20 Marzo scorso; il piano strizza l’occhio agli investitori privati con dettagli e ricadute che ancora non sono chiari, tranne uno che si è subito capito benissimo: il taglio di ulteriori migliaia posti di lavoro che, in una situazione già di carenza endemica di personale, avrà pesanti ripercussioni sulla qualità del servizio e sugli orari degli uffici postali, con potenziali chiusure degli uffici meno centrali e riduzione del servizio dei portalettere”.

