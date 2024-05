Prepalio Porto Venere: doppietta del Fezzano, Muggiano vince nei senior

Nella seconda prepalio della stagione l’armo della borgata del Fezzano taglia per ben due volte il traguardo per prima nelle categorie junior e femminile. Nei senior è Muggiano a ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio, che porta a casa la seconda vittoria consecutiva della stagione.

E’ quel che resta della prepalio che questa mattina è stata disputata a Porto Venere con gli junior entrati per primi in acqua alle 10.30 seguiti poi da femminile e senior. Tanti i borgatari che non hanno voluto far mancare alle borgate il proprio supporto, il resto poi si è giocato tutto in acqua dove gli Fezzano l’ha spuntata di pochissimo su Porto Venere, mentre nel femminile il distacco è stato con Lerici è stato più evidente, netto invece nella gara senior: l’equipaggio del Muggiano taglia il traguardo con più di 8 secondi di anticipo rispetto al Canaletto.

Ogni gara prepalio si distingue per una serie di riconoscimenti che valorizzano la manifestazione ma anche la memoria e la vicinanza alle borgate stesse. Quest’oggi oltre alle coppe e alle medaglie per i primi tre classificati in ogni categoria sono stati consegnati: il premio combinata intitolato a Nilo Ribolini , il premio vincitore categoria junior intitolato a Marcello Bercini, il premio al timoniere vincitore categoria senior intitolato a Luca Arpe e il premio vincitore categoria femminile intitolato a Caterina Buila.

