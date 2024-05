Rugby/ Pro Recco: gli Squali battono San Marco

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

Inizia con la prima vittoria esterna della stagione il cammino della Pro Recco Rugby nei play out di Serie B: sul campo di Favaro Veneto (VE) gli Squali hanno superato il San Marco 43-41 al termine di una partita non bella ma molto emozionante, come testimonia il punteggio. Un’occhiata al passato ci ricorda che la Prima Squadra biancoceleste non vinceva fuori casa addirittura dal 19 gennaio 2020, quando in Serie A venne superato il CUS Genova al Carlini Bollesan: era prima del covid e prima della mancanza del campo di casa e poi ci sono stati altri due campionati di Serie A senza successi esterni, fino all’attuale campionato di B.

“Ci voleva per moltissimi motivi – sorride coach Alessandro Regestro – e, anche se non è stata una bella partita, sono contento della determinazione dei ragazzi e del modo in cui hanno affrontato un incontro tanto importante: affronteremo il ritorno a Recco con ancora più orgoglio e voglia di far vedere che ce la giocheremo fino all’ultimo secondo questa salvezza”.

