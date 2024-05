“Seal come una famiglia”, i colleghi di Luca Franceschini donano 400 euro alla ricerca sul cancro

Per volontà della famiglia del collega Luca Franceschini, che al posto della corona di fiori hanno proposto a chi volesse ricordalo una donazione a un ente che si occupa di ricerca per la cura del cancro, gli autisti di Seal hanno racconto circa 400 euro circa ed effettuato una donazione ad Airc, Fondazione italiana per la ricerca sul cancro. “Per l’ennesima volta Seal si dimostra una grande famiglia”, sottolinea un lavoratore.

