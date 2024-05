Vinovo. La fascia da capitano al braccio non è solo un oggetto per Loreto Lo Bosco, ma un vero e proprio senso di responsabilità davvero forte che ha sempre mostrato dal suo arrivo al Chittolina. Svariate volte decisivo sotto il punto di vista sportivo, il numero 9 rossoblù è il punto di riferimento dello spogliatoio. E come tale, l’orgoglio non può essere alle stelle dopo la seconda finale playoff vinta consecutivamente.

