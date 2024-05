Vannacci in Liguria accolto dallo stato maggiore della Lega: “I miei valori qui saranno ben accetti”

Liguria. Sala gremita e lunga fila per ottenere un autografo questo pomeriggio a Genova per l’incontro con Roberto Vannacci, candidato nelle liste della Lega alle elezioni europee. Negli studi dell’emittente Telenord il generale (ora sospeso per un provvedimento disciplinare) ha presentato il suo secondo libro, Il coraggio vince, accolto da figure di spicco del Carroccio tra cui il segretario regionale Edoardo Rixi, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù e il consigliere delegato a Tursi Alessio Bevilacqua.

Un’ora e mezza di Vannacci-pensiero, dalla “censura morale” applicata dalle minoranze alla “famiglia naturale composta da uomo, donna e progenie” in cui “c’è chi comanda e chi esegue” alla democrazia che è “la forma di governo in cui la maggioranza guida e le minoranze si adeguano” passando per le critiche all’ambientalismo, gli studenti “che sputano addosso ai poliziotti”, l’Unione Europea “che ci impone le dimensioni delle melanzane”. In sala circa un centinaio di simpatizzanti, tra cui alcuni dotati del basco rosso dell’Esercito, lo stesso con cui Vannacci viene ritratto nella copertina del libro.

» leggi tutto su www.ivg.it