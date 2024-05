Appendino (M5s): “In un Paese normale Toti già dimesso, ora alleanza sui temi per battere la destra”

Genova. Una conferenza stampa alla sala Cap per chiedere ancora una volta le dimissioni di Giovanni Toti, presidente ligure agli arresti domiciliari, perché quello della Liguria è “un sistema malato che si allarga sempre di più e non è normale”. A convocarla è stato oggi il Movimento 5 Stelle alla presenza di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e oggi vicepresidente dei pentastellati dopo che il Governo ha negato la possibilità di sciogliere il Consiglio regionale e rimuovere la giunta come suggerivano Roberto Traversi e altri deputati citando l’articolo 126 della Costituzione.

“In un Paese normale, a tutela delle istituzioni e dei liguri, il presidente Toti si sarebbe già dimesso – tuona Appendino -. Quello emerso in Liguria è un sistema malato che si allarga sempre più e non è normale, lo dobbiamo ribadire. Non ci interessa affrontare il tema penale, verificare se sia reato o meno. Il nodo è tutto morale, di opportunità politica. Il M5s non si vuole arrendere al fatto che sia normale. Non ci arrendiamo a una politica fatta di yacht e caviale e telefoni lasciati fuori, concessioni nate da amicizie”.

» leggi tutto su www.genova24.it