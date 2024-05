Calcio, la Superba batte il Savona e aggiunge 3 punti. Pisani: “Vittoria importantissima”

Genova. Tre punti importantissimi per la Superba di Christian Pisani che, prima della giornata di riposo, potrà aspettare con 3 punti i n più in questa classifica playoff. Vittoria arrivata contro una delle probabili favorite dei playoff, il Savona, che si deve arrendere negli ultimi minuti dopo una gara giocata a viso aperto e combattuta fino all’ultimo, il match terminerà 2-1 con doppietta di Mattiucci. 0 punti invece per la società savonese che ha però una gara in meno essendo che ha riposato nel primo turno. La Superba invece ha già ottenuto 4 punti, prima partita pareggiata contro il Panchina all’ultimo minuto.

Una partita sulla carta non scontata, sul campo veramente difficile da giocare: “Non siamo partiti al massimo, ma è stata alla fine una buona partita. Si sono affrontate due belle squadre ed è stata una vera battaglia. Anche la fortuna ha fatto la sua parte siccome all’ultimo abbiamo trovato la rete della vittoria. Questi sono tre punti importanti guadagnati in un girone difficile. Sabato scorso li avevamo persi al 90′, oggi li abbiamo guadagnati. Complimenti al Savona, sono un’ottima squadra”.

» leggi tutto su www.ivg.it