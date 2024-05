Comunali 8 e 9 giugno, nel Genovesato si vota per 39 sindaci (ma 9 sono già decisi)

Genova. Sono 39 su 67 i Comuni della Città metropolitana di Genova che l’8 e il 9 giugno saranno chiamati al voto per scegliere il loro sindaco o la loro sindaca. Poche in realtà le donne candidate: 16 su 79 candidature totali. Sicuramente ci sarà una sindaca a Tribogna, Serra Riccò e Montebruno dove la sfida sarà tutta “al femminile”.

La data delle elezioni comunali cade in concomitanza con le elezioni europee. Le amministrazioni chiamate al voto, se si eccettuano alcuni centri di medie dimensioni come Rapallo e Santa Margherita, sono Comuni di poche migliaia o centinaia di abitanti. Persino decine, come nel caso di Gorreto o Fascia.

