Diga, Bucci risponde alle critiche: “Possiamo recuperare il tempo perso ma servono i 57 milioni di Regione Liguria”

Genova. “In questi giorni abbiamo letto articoli di stampa che facevano riferimento a ritardi nei lavori della nuova Diga del porto di Genova, tutte ricostruzioni dei fatti sostanzialmente sbagliate e non aderenti alla realtà. Le lettere che Autorità portuale ha indirizzato al consorzio “PerGenova- Breakwater” rientrano nella consueta dinamica di discussione tra stazione appaltante e impresa esecutrice e non inficiano sull’andamento presente e futuro del cantiere. Le soluzioni operative elaborate ci rendono ad oggi confidenti che si possa recuperare il tempo perso”.

A dirlo in una nota stampa il commissario straordinario alla Ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci, intervenendo in merito ai lavori della nuova Diga di Genova, finiti in questi giorni al centro della polemica per le tempistiche dei cantieri e per la mancanza – secondo alcune fonti stampa – di un completato piano prove da parte degli operatori a cui sono affidati i lavori di costruzione dell’opera.

