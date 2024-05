Ecco il ‘Talent day’ a Brugnato 5Terre Outlet Village: mercoledì la selezione di nuove figure da inserire negli organici dei negozi

Mercoledì 29 maggio a partire dalle 10, Brugnato 5Terre Outlet Village dedicherà un’intera giornata a colloqui finalizzati alla selezione di nuovo personale da inserire all’interno degli organici degli store del Centro. Una iniziativa promossa da Promos Srl, la società italiana leader nel comparto Outlet che si occupa della gestione dell’Outlet Village ligure, in collaborazione con Infojobs, tra le principali piattaforme per la ricerca di lavoro online in Italia. I colloqui avverranno in modalità speed date, guidati direttamente da area manager e referenti delle risorse dei brand presenti all’interno di Brugnato 5Terre Outlet Village aderenti all’iniziativa, che avranno ciascuno una postazione dedicata dove riceveranno e intervisteranno i candidati. Le posizioni aperte a Brugnato al momento sono 17 e le figure ricercate sono addetti alla vendita ed alla ristorazione, con e senza esperienza. Per poter partecipare al Talent Day è sufficiente registrarsi all’interno dell’area dedicata del portale infojobs https://www.infojobs.it/lavoro-talentdaybrugnato/. Una volta effettuata l’iscrizione i candidati riceveranno la convocazione e tutte le informazioni utili a prendere parte ai colloqui. L’iniziativa rappresenta un’ulteriore offerta di formazione e crescita professionale in ambito fashion retail, all’interno di una delle realtà di riferimento per tutto il tessuto economico della Val di Vara.

