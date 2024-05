Fincantieri, nasce la joint venture “araba”: ordinate 10 navi militari per gli Emirati Arabi Uniti

Genova. EDGE, uno dei principali gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa, e Fincantieri, uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, hanno firmato oggi un accordo che formalizza il lancio di MAESTRAL, la joint venture creata tra le due società in ambito della cantieristica navale basata ad Abu Dhabi. La joint venture, annunciata per la prima volta nel febbraio di quest’anno, coglierà le opportunità a livello globale di progettazione e produzione di navi militari avanzate. EDGE detiene una partecipazione del 51% nella JV, con diritti di prelazione per gli ordini non NATO insieme a una serie di ordini strategici effettuati da alcuni selezionati Paesi membri della NATO, con una pipeline commerciale di ordini del valore stimato di circa 30 miliardi di euro.

La firma dell’accordo è stata seguita dall’annuncio di un importante ordine di 10 pattugliatori d’altura (OPV) tecnologicamente avanzati di 51 metri da parte delle Forze della Guardia Costiera degli Emirati Arabi Uniti, per un valore di 400 milioni di euro. Gli OPV da 51 metri della classe P51MR, basati sulla collaudata classe Saettia, sono unità all’avanguardia che si distinguono per l’elevata modularità, la stabilità in condizioni di mare agitato, la ridotta segnatura radar e l’elevata flessibilità operativa.

