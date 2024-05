Il cinque volte campione del mondo Roman Apolonov terrà uno stage di jujitsu nella palestra di Prati di Vezzano

La Polisportiva Prati è lieta di annunciare che il 25 e 26 maggio il campione tedesco Roman Apolonov, cinque volte campione del mondo di Jjif Fighting, terrà uno stage tecnico formativo di fighting system, patrocinato da Fijlkam, presso il palazzetto dello sport dei Prati di Vezzano.

Apolonov ha iniziato da bambino praticando judo, crescendo è passato al jujitsu e nel 2010 è diventato membro della squadra nazionale junior in Germania, concentrandosi maggiormente in questa disciplina diventando sempre più qualificato e raggiungendo i meritati titoli mondiali.

I maestri Primo Fruzzetti, Massimiliano Chinca e Gianmarco Alì affiancheranno il professionista durante le due giornate di stage seguendo i numerosi atleti che si sono iscritti per poter apprendere le tecniche che saranno dimostrate.

L’articolo La maggioranza in consiglio regionale: “Da Orlando e Garibaldi solo illazioni sulla mafia” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com