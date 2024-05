Genova. Il Gruppo GE parteciperà anche quest’anno alla BeDesign Week di Genova, in programma dal 22 al 26 maggio 2024. Il 25 maggio alle ore 17:00 in Piazza San Lorenzo, sarà svelata un’opera realizzata dallo street artist Tiler, avente come protagonista il colore Mazda.

Fondato nel 1968, il Gruppo GE è attivo nel settore automobilistico, rappresentando numerosi marchi attraverso le concessionarie Gecar e GT Motor. Il gruppo è presente con 11 brand in 7 sedi e 15 showroom in tutta la Liguria.

