Largo Fiorillo, Circolo velico, Porta Rocca e Controviale Parma: l’Adsp vara nuovi divieti e stalli riservati

Cambia il piano della sosta nelle aree demaniali di Largo Fiorillo e del controviale di Porta Rocca.

L’Autorità di sistema portuale ha infatti emesso un’ordinanza sulla base della quale nei pressi dell’ingresso dello spazio pubblico pedonale di Calata Paita sono riservati due stalli per i possessori di pass disabili rilasciati dal Comune di competenza. I mezzi in uso ai servizi portuali potranno invece transitare nelle aree demaniali marittime di Largo Fiorillo e sostare nei parcheggi loro riservati posti all’inizio del Controviale Parma, oltre che nei tre stalli individuati nell’area limitrofa all’ingresso del Circolo velico.

L’area compresa tra il terminal crociere e l’ingresso carrabile al Velico è da oggi adibita al carico e scarico merci e alla manovra mezzi: la sosta temporanea è consentita solo ai mezzi autorizzati dall’Adsp.

Inoltre vengono riservati tre stalli ai mezzi operativi della Guardia di finanza posti di fronte il fabbricato posto su Controviale Parma in uso alle Fiamme gialle.

L’Adsp specifica che lo spazio pubblico di calata Paita è a esclusivo utilizzo pedonale e che l’accesso con automezzi o motocicli è consentito ai soli autorizzati dall’Authority, oltreché ai mezzi d’emergenza, delle forze dell’ordine, della Capitaneria di porto e dell’Adsp.

Nelle aree prospicenti, nella zona antistante il varco di Porta Rocca e il Circolo velico è vietata la sosta o la fermata al di fuori degli appositi stalli, con rimozione coatta dei mezzi non autorizzati.

