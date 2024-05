Linea del Campasso, al via le prime demolizioni a Rivarolo: giù due palazzi e il vecchio ponte

Genova. Come annunciato sono partiti ufficialmente i lavori per la riattivazione della linea ferroviaria del Campasso, l’ultimo miglio del Terzo Valico che porterà i treni merci fino alle banchine del porto attraversando i centri abitati di Fegino, Rivarolo, Certosa e Sampierdarena. Al via oggi le operazioni di demolizione per due condomini di via Campora e per l’impalcato del ponte sul Polcevera, che andrà completamente sostituito per sopportare il transito di 42 convogli al giorno lunghi fino a 750 metri.

A causa di questi lavori, per una settimana (fino al 27 maggio, secondo l’ordinanza di Tursi) sarà interdetto il transito veicolare sulla rampa che, da via al Ponte Polcevera, adduce a via Perlasca in direzione monte. Divieto di transito pedonale sulla passerella di collegamento tra via 30 Giugno e via Perlasca. Davanti al civico 6 di via al Ponte Polcevera restano vietati sia il transito sia la fermata.

» leggi tutto su www.genova24.it