Lombardi: “Guardia medica a studi privati? Chiediamo spiegazioni”

“Apprendiamo da alcuni cittadini che nella giornata del 18 maggio il servizio di guardia medica risulta sospeso e affidato ad alcuni medici con studi privati in città, riteniamo che sia un fatto gravissimo, a cui il sindaco Peracchini e l’assessore Guerri debbano rispondere davanti alla cittadinanza”. Si apre così una nota diffusa da Rifondazione comunista La Spezia. “Abbiamo depositato un’interpellanza per chiederne spiegazione – prosegue Massimo Lombardi, consigliere comunale di Spezia Bene Comune/Rifondazione comunista -, al fine di capire cosa sia successo e per quale motivo la città si debba continuamente confrontare con queste gravissime carenze. È evidente come continui ad avere la meglio il sistema di gestione della sanità pubblica targato Toti e centrodestra, dove si smantella il pubblico sempre di più a favore dei privati e a rimetterci sono solo i cittadini”.

L’articolo “I ciù bravi fanti de Speza”, decima edizione per il concorso che premia gli studenti bravi sui libri come nello sport proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com