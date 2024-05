Maxi-inchiesta, il contenuto dei telefoni e pc di Toti nelle mani dei pm: niente data per l’interrogatorio

Genova. Se ne è parlato molto in questi giorni, ed era attesa per oggi. Ma in realtà la copia forense dei dispositivi informatici – tablet, pc e telefono – sequestrati al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al momento dell’arresto è già stata effettuata.

“La copia forense è stata fatta – conferma l’avvocato del governatore sospeso, Stefano Savi – noi siamo così tranquilli che non ci siamo nemmeno presentati, siamo certi che non emergeranno elementi pregiudizievoli”. Nei prossimi giorni saranno duplicati anche i contenuti dei device degli altri indagati.

