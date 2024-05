Orero: motociclista 27enne contro muro; in codice con Drago al San Martino

Brutto incidente questo pomeriggio alle 17.30 in Fontanabuona a Orero, località Pian dei Ratti. Un motociclista ventisettenne, per motivi imprecisati, ma senza il coinvolgimento di altri veicoli, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro il muro si una casa procurandosi diversi traumi tra cui uno al cranio. E’ intervenuto il 118 di Lavagna con l’automedica Tango-1 e la Croce Rossa di Cicagna. Il paziente è apparso in gravi condizioni; è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Gli esami dovranno accertare se il motociclista è stato colto da un i8mprovviso malore o se, ad esempio, abbia voluto evitare un animale che attraversava la strada.

» leggi tutto su www.levantenews.it