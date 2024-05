Osservatorio Savonese Animalista: “Peste suina, ora è scattato il liberi tutti senza pracauzioni”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista interviene sulla nuova ordinanza 2/2024 del commissario per la peste suina appena entrata in vigore.

“Nelle ben 39 pagine del testo (come un romanzo breve), riducendo il principio fondamentale di precauzione, si autorizza di tutto: la caccia di depopolamento anche notturna, da veicoli, in aree percorse dal fuoco e zone protette, l’impiego dei cacciatori e cani per abbattere cinghiali, autorizzandoli (finalmente, chiosa la Federcaccia) a consumarne in proprio la carne, l’accesso a pescatori dilettanti e relative competizioni, gli allenamenti e “prove di lavoro” di cani da caccia – scrivono dall’Osa – Confermate per tutti le procedure di biosicurezza (disinfezione di mezzi ed animali, etc.) ma inutili se, a farle rispettare non c’è più nessuno: decimato il numero dei “guardiacaccia regionali”, ridotti a plotoni di esecuzione di cinghiali, ai carabinieri forestali, impegnati in troppe attività e in fase di passaggio dal ministero della difesa al ministro Lollobrigida (agricoltura), con esercito e vigili urbani impegnati a contrastare i pensionati che foraggerebbero i cinghiali negli abitati o tenere lontana la gente dalle brutalità delle gabbie di cattura e delle fucilazione”.

