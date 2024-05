Proseguono gli incontri con Ambrosini e la sua lista “Castelnuovo Civica”

Si è conclusa ieri – con l’appuntamento molto partecipato che si è svolto all’agriturismo Da Bacè con gli abitanti di sotto ferrovia – la prima settimana di incontri programmatici tra il candidato a sindaco per Castelnuovo Magra, già vicesindaco e assessore al turismo e ai lavori pubblici Gherardo Ambrosini, i 12 componenti della lista Castelnuovo Civica e la cittadinanza. Un’occasione per presentare il programma elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, ma anche un modo per cogliere suggerimenti e confrontarsi con i diretti interessati, ovvero i residenti. Tanti i punti ad essere stati sviluppati, partendo dalle criticità rilevate dai residenti delle diverse zone del Comune fino ad ora toccate – il centro commerciale La Miniera, il borgo di Vallecchia e la zona di sotto ferrovia – sino ad arrivare alle possibili soluzioni proposte per arrivare a una migliore gestione delle risorse comunali.

Tre gli appuntamenti in programma per questa settimana:

–Martedì 21 maggio: appuntamento alle ore 18 al bar Maxim per ascoltare proposte e suggerimenti dei cittadini di Molicciara e presentare il programma elettorale. Seguirà aperitivo.

–Venerdì 24 maggio: appuntamento alle ore 18 al circolo Arci di Castelnuovo Magra per ascoltare proposte e suggerimenti per il rilancio del centro storico e presentare il programma elettorale. Seguirà aperitivo.

–Sabato 25 maggio: appuntamento alle ore 17 da Cà Lunae per ascoltare proposte e suggerimenti di Palvotrisia e delle Colline del Sole e presentare il programma elettorale. Seguirà apericena.

