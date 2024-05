Ragazzo aggredito ad Albenga, Podio: “Vicini alla famiglia. Albenganesi esasperati, sindaco scarica colpe per mascherare la sua incapacità”

Albenga. “Non avrei voluto intervenire su questo fatto di cronaca, anche perché sono contrario a commentare questi episodi in campagna elettorale. Tuttavia, la vergognosa presa di posizione del sindaco di Albenga mi impone di dire la mia per chiarire alcuni aspetti che devono essere conosciuti da tutti i cittadini ingauni. Intanto voglio dire che sono profondamente scosso e dispiaciuto per quanto accaduto la notte scorsa ad Albenga, dove un ragazzo di 23 anni è stato brutalmente aggredito da tre giovani extracomunitari che volevano rubargli il monopattino“. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

“Credo che i cittadini albenganesi – spiega – siano esasperati da questi episodi e altrettanto stanchi di un’amministrazione che, invece di assumersi le proprie responsabilità, oggi attacca il governo Meloni per un evento accaduto nel territorio di Albenga. Da anni le nostre strade e le nostre piazze sono diventate lo scenario abituale di fatti di cronaca che hanno tristemente portato la nostra città a essere etichettata come teatro abituale di queste notizie. In queste ore ho ricevuto telefonate e messaggi da parte di madri preoccupate che mi chiedono di vincere queste elezioni, perché oltre a non sentirsi più sicure loro stesse, non si sentono tranquille neanche per i loro figli che escono in città, anche solo per un aperitivo o una cena con gli amici”.

