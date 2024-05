Sorpreso alla guida senza patente per due volte in pochi mesi: denunciato e sanzionato dai carabinieri

Cairo Montenotte. I carabinieri del Comando Stazione di Cairo Montenotte hanno denunciato un Val bormidese di 67 anni, ex gestore di alcuni locali pubblici inprovincia, poiché sorpreso a guidare senza patente di guida per la seconda volta in pochi mesi, incappando così nel reato di “guida con patente revocata con recidiva biennale”.

L’uomo aveva tentato di giustificare la propria condotta affermando che a guidare l’auto fino a poco prima sarebbe stato il passeggero, che però avrebbe accusato un malore e avrebbe costretto l’uomo a dargli il cambio nella conduzione.

