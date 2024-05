Spezzino scompare al termine di una gita a Firenze: ritrovato

Sospiro di sollievo per la famiglia di uno spezzino, scomparso ieri sera a Firenze, nella zona della stazione di Santa Maria Novella. L’uomo si trovava in compagnia della moglie, nell’ambito di una gita organizzata, quando sembrava essere sparito nel nulla. Tutto è avvenuto in pochi attimi, il gruppo si stava per muovere per raggiungere il pullman e fare rientro alla Spezia. Chi era con lui si è immediatamente accorto che non c’era, le forze dell’ordine sono state avvertire seduta stante. Al momento della sparizione l’uomo non aveva con sé i documenti e il cellulare perché li custodiva la moglie. Sono state ore di grande apprensione e gli amici più cari, alcuni dei quali con lui al momento della scomparsa, hanno lanciato un appello sui social affinché anche tra i numerosi contatti fiorentini possa arrivare un valido aiuto.In serata la bella notizia: l’uomo è stato ritrovato per ricongiungersi alla famiglia.

