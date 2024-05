Transizione energetica e piccoli comuni liguri: in crescita il fotovoltaico

Liguria. I piccoli comuni liguri al centro del confronto sulla transizione energetica, organizzato da Regione Liguria con la collaborazione di Anci Liguria, alla presenza del presidente e dei tecnici del GSE – Gestore dei Servizi Energetici – la società completamente partecipata che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso la gestione dei meccanismi di incentivazione per le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile. Un momento di approfondimento, che ha coinvolto una cinquantina di sindaci in video collegamento o in presenza, presso la Sala Piccardo di Anci Liguria, per diffondere il più capillarmente possibile le informazioni necessarie per cogliere le opportunità comunitarie, nazionali e regionali.

“Il fattore energetico è un elemento centrale per la tutela ambientale ma soprattutto, e lo abbiamo percepito ancor di più dall’inizio del conflitto russo-ucraino, può diventare un elemento di criticità per le attività economiche e per gli enti pubblici – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia Alessio Piana -. Ringrazio il GSE, e in particolar modo il presidente Paolo Arrigoni, per la disponibilità dimostrata nel realizzare questo primo momento di confronto con i comuni attraverso il quale sottolineare l’importanza del ruolo di tutte le pubbliche amministrazioni per migliorare l’efficienza e incentivare l’energia rinnovabile diffusa sul territorio. Come Regione Liguria – aggiunge l’assessore – continueremo, come già fatto con la scorsa programmazione Fesr 2014-2020 che ci ha visto attivare risorse per 75 milioni di euro, a sostenere gli enti e le imprese in questo processo di rinnovamento energetico. In particolare, con il PR Fesr 2021-2027 investiremo complessivamente circa 189 milioni di euro in favore dell’efficientamento energetico a supporto delle rinnovabili e degli interventi in economia circolare”.

