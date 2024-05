Vezzano scrive alla Provincia per la Sp16 e a Rfi per i lavori delle barriere antirumore

L’amministrazione comunale di Vezzano scrive alla Provincia della Spezia in merito alla Sp16. In una lettera indirizzata al Settore tecnico – Servizio viabilità dell’ente provinciale, il sindaco Massimo Bertoni e l’assessore ai Lavori pubblici Sabrina Flotta rilevano che “sulla Sp16 in loc. La Cava persiste una situazione di degrado e disagio dovuta al cedimento della sede stradale e relativo transennamento che riduce la viabilità ad una corsia rendendo, specie in questo momento con la chiusura del tratto della Sp16 in loc. Carozzo a seguito di frana”. E aggiungono che “altresì in loc. Gisola, nel tratto compreso tra la Via Gisola e Via Stazione, si è formato un importante avvallamento della sede stradale, con notevoli dislivelli sulla carreggiata che costituiscono pericolo per gli utenti della strada, in particolare ciclisti e motociclisti”. Bertoni e Flotta concludono chiedendo “con urgenza di definire gli interventi necessari a rimuovere le criticità delle situazioni sopra evidenziate, che ci destano particolare preoccupazione”.

Dal Comune di Vezzano altresì una lettera rivolta a Rete ferroviaria italiana relativa ai lavori per le barriere antirumore. Lo Sportello unico edilizia, su disposizione di sindaco e assessore, con la comunicazione a Rfi “sollecita la ripresa dei lavori lungo il tratto interessante la viabilità di via Cantarana e la loro terminazione in tempi brevi, nel rispetto delle tempistiche prestabilite, al fine di non comportare pregiudizio alle attività ricettive ed alle residenze / utenze tutte le cui accessibilità dipendono dalla percorribilità del tratto di strada interessato”. Con la lettera, si legge ancora, si “ribadisce, altresì, la necessità che Rfi, come già richiesto in altre precedenti occasioni dalla stessa amministrazione comunale, predisponga l’attuazione della dotazione delle barriere antirumore anche lungo il tratto opposto (lato via Aurelia) a quello ad oggi interessato”.

