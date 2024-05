“Adotta un istituto”: nuova tappa in Camera di Commercio per gli studenti del “Capellini-Sauro”

Proseguono le “lezioni” di economia in Camera di Commercio per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Capellini – N. Sauro” della Spezia: nei giorni scorsi la classe 3a ET Elettronici ha fatto tappa nell’ente camerale per conoscerne le funzioni e approfondire aspetti del contesto economico spezzino. L’attività rientra nell’iniziativa “Adotta un Istituto” che fa parte del progetto “Orientamenti#Progettiamoci il futuro”, finanziato da Regione Liguria con il contributo del Fondo Sociale Europeo e organizzato sul territorio da Confindustria La Spezia e Cisita. Obiettivo: promuovere l’importanza degli studi tecnici nel sistema produttivo locale e fare azioni di orientamento. Imprese e istituzioni sono direttamente coinvolte in questo processo di conoscenza e informazione.

In Camera di Commercio gli studenti hanno incontrato Stefano Spinelli, responsabile settore “Sviluppo territoriale, turismo, internazionalizzazione” (ha parlato di mission e compiti dell’ente camerale e internazionalizzazione delle imprese); Lucia Boracchia, responsabile ufficio “Regolazione del mercato” (Registro imprese, mediazione, albi, brevetti); Olivia Zocco, responsabile settore “Informazione economica e orientamento al lavoro” (dinamiche del lavoro: dati Excelsior, mismatching, fabbisogni delle imprese spezzine e liguri). Domani, 22 maggio, altro appuntamento in Camera di Commercio sempre per i ragazzi del “G. Capellini – N. Sauro”.

