Alassio, in corso i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza di Via Vigo

Alassio. Sono in corso ad Alassio i lavori di completamento per il consolidamento e la messa in sicurezza di Via Vigo, attraverso interventi mirati alla protezione del contesto da eventi naturali, in particolare da quelli relativi al dissesto idrogeologico.

L’intervento riguarda il tratto arginale dissestato del Rio Bababia tramite l’esecuzione di opere di sostegno a basso impatto sulle matrici naturali, attraverso l’uso di tecniche attinenti all’ingegneria naturalistica, inserendosi coerentemente nel contesto dei luoghi in relazione alla precarietà idro-geomorfologica dell’area in oggetto.

