Andora, la lista Demichelis Sindaco incontra i cittadini sul territorio: “Tante presenze”

Andora. Tre affollate riunioni hanno caratterizzato la giornata di ieri nel corso della quale i candidati della lista Andora Più Demichelis Sindaco hanno incontrato i Commercianti, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli abitanti di Colla Micheri.

“Incontri operativi, come è sempre stato in questi dieci anni, caratterizzati da dialogo, condivisione di intenti, analisi dei problemi e di proposte concrete e attuabili per il futuro di Andora – dichiara il candidato sindaco Mauro Demichelis – Con tutti piena disponibilità all’ascolto. Abbiamo presentato le opere avviate, come la pista ciclabile, il porto, la rigenerazione di Borgo Castello che daranno a breve opportunità economiche a tutta Andora, più lavoro e occupazione tutto l’anno, rendendola più attrattiva. Il tutto risolvendo definitivamente il problema dell’approvvigionamento idrico. Nei momenti di crisi siamo stati al fianco, con agevolazioni e contributi a fondo perduto, degli operatori economici a cui riconosciamo la grande capacità di reazione dimostrata, anche nei periodi più delicati”.

