Asl5 a Lombardi: “Servizio guardia medica mai stato sospeso”

Intervento di Asl5 in merito alla nota stampa diffusa ai media dal consigliere comunale di Spezia Bene Comune Rifondazione Comunista, Massimo Lombardi, inerente lo svolgimento del servizio di guardia medica sul Distretto 18 dello scorso sabato 18 maggio

Il servizio di Guardia Medica non è mai stato sospeso, dato che erano presenti in turno due medici in C.O.C.A. (Centrale Operativa Continuità Assistenziale), due medici a Sarzana, un medico a Levanto ed un medico a Brugnato oltre a tre studi medici di MMG (Medici Medicina Generale) sul Distretto 18 sia di mattina sia di pomeriggio. L’attività di consulenza e visite domiciliari, pertanto, è stata totalmente garantita dai medici della guardia medica in servizio, mentre l’attività ambulatoriale dagli MMG con le stesse modalità con cui viene svolta durante la settimana e nel weekend portata avanti dalla Continuità Assistenziale. Occorre sottolineare, infatti, che in base al CCNL gli MMG, se sussistono accordi aziendali, possono svolgere le attività di assistenza sanitaria sul territorio anche in altre fasce orarie oltre quelle di ricevimento stabilite e nei giorni prefestivi e festivi.

