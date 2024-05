Cani a catena, il consiglio regionale respinge l’emendamento che impone il divieto

Genova. La Liguria resta, per il momento, senza una legge che vieti di tenere i cani legati alla catena. Il tema è stato sollevato in un consiglio regionale particolarmente delicato – quello in cui è stata approvata la contrazione di un mutuo da 57 milioni di euro per garantire la completa copertura finanziaria dei lavori per la seconda fase della nuova diga – dal capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, ma l’emendamento proposto è stato bocciato.

Una bocciatura, ha spiegato l’assessora Simona Ferro, legata al fatto che la legge è già in discussione in commissione, e che l’obiettivo è consentire alla commissione di portare a termine il lavoro così da arrivare a un provvedimento unitario che riunisca tutte le proposte di legge arrivate sul tema.

