Casarza L: “Premio e Festival U. Fracchia”, da martedì 28 maggio cinque giorni di incontri, concerti e cultura

Tutto pronto per la quarta edizione del “Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia” in programma da martedì 28 maggio a sabato 1° giugno 2024. L’evento è promosso dal Comune di Casarza Ligure, e si avvale del patrocinio di Regione Liguria. Prevista quasi un’intera settimana di eventi, con giornate di cultura, giornalismo, spettacolo e intrattenimento, in compagnia di esponenti di prestigio. Annunciati gli ultimi nomi che faranno parte dell’edizione di quest’anno del Festival: l’autrice Susanna Raule, che presenterà il suo libro “Minerva in fiamme” martedì 28 maggio alle ore 18 a Villa Sottanis, dove giovedì 30 maggio alle 17 ci sarà invece l’autrice Lorenza Gentile per parlare del suo libro “Le cose che ci salvano”. Tutti gli incontri letterari sono a cura di Marta Perego, giornalista, autrice televisiva e conduttrice, che venerdì 31 maggio alle 18.30 a Villa Sottanis terrà un laboratorio di autostima filosofica legato al suo libro “La verità è che non ti piaci abbastanza”. Mentre mercoledì 29 maggio alle ore 21 in piazza Unicef spazio alla musica: si potrà assistere al concerto soul di Francesco Piu, ed Antonio Angiolas.

